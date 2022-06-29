國台辦稱中國大陸擁有台灣主權 陸委會斥為謬論

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（中央社記者沈朋達台北29日電）針對國台辦發言人馬曉光今天宣稱中國大陸擁有台灣主權等言論，陸委會嚴正駁斥為政治謬論，強調對岸企圖將「台灣內國化、海峽內海化」是嚴重背離國際社會認知和兩岸現狀。

大陸委員會今天晚間以聲明表示，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中華人民共和國的一部分，都是不容爭議的歷史事實及兩岸現狀，也是國際社會的普遍認知，絕不容中共當局以荒謬錯誤言論說三道四，侵犯國家主權。

陸委會說，北京當局僵化的對台政策導因於其錯誤的「一中原則」定位。對岸企圖將「台灣內國化、海峽內海化」的主張及謬論，也嚴重悖離國際社會認知及兩岸現狀，是進一步升高區域緊張情勢的挑釁舉措，國際社會不會承認，台灣也絕不接受。

陸委會表示，台灣堅持自由民主憲政、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途須由台灣人民決定，「這『四個堅持』是我們的明確底線，正告北京當局唯有面對正視中華民國存在的事實，才能務實處理兩岸政治分歧。」

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天在例行記者會中，宣稱外交部長吳釗燮日前「兩岸互不隸屬」的說法是「販售『兩國論』」，勾連外部勢力謀獨挑釁。

馬曉光稱，海峽兩岸尚未統一，「但台灣是中國領土一部分的地位從未改變，也不允許改變」；「中國擁有對台灣的主權從未改變，也不可能改變」。他又稱兩岸內戰狀態長期存在，並未賦予台灣在國際法上的地位和權利，也未改變「台灣是中國一部分」的法律地位。（編輯：楊昇儒）1110629