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5架共機擾台ADIZ 航跡貼近海峽中線末段

2022/7/9 19:08
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）空軍晚間發布共機動態，5架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架空警500機、2架殲16機。

共機昨天上午逾越海峽中線，國防部嚴正譴責。今天共機航跡相當接近台灣海峽中線尾端，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多。6月21日的29架是數量第3多，此外，根據日本防衛省統合幕僚監部公布的訊息，同一天還有1艘「052C」驅逐艦、1艘「056A」護衛艦通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域 。（編輯：林克倫）1110709

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