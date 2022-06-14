解放軍稱台海非國際海域 美專家憂中國更加挑釁

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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）外媒報導，中國軍方多次向美方主張，台灣海峽不是國際水域。對此，美國軍事專家易思安擔憂，這意味中國正增加對台長期脅迫，也將更為挑釁。他呼籲美國應當站出來，更加支持地區安全。

外媒日前引述消息人士指出，中國軍方官員最近數個月與美方會晤時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域，對於美國的國際法觀點提出異議，引起美國總統拜登（Joe Biden）政府內部擔憂。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）擔憂，這意味中國政府與軍方正增加對台灣的長期脅迫行動，且計劃在未來進行更多挑釁。

易思安回覆中央社詢問時表示，由於北京戰略奏效且中共沒有改變方向的動力，台海局勢持續緊張，台灣仍與國際社會隔絕，且隨著時間推移越來越顯脆弱。

他認為，是時候美國應當站出來，更加支持地區安全，包括美軍艦艇訪台、美方高階官員公開訪台、美台雙邊防務演習等都早該進行。

美國和其主要盟國認為台灣海峽大部分構成國際水域，美軍經常派遣艦艇通過台灣海峽，行使航行自由（freedom of navigation）。（編輯：周永捷）1110614