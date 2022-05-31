美國參議員達克沃絲：台灣不會孤軍奮戰 美國與台站在一起[影]

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北31日電）美國參議員達克沃絲今天晉見總統蔡英文，她數次強調，美國不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。

總統上午在總統府接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth），去年6月達克沃絲與2名參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）曾搭乘軍機訪台，宣布美國將贈台75萬劑疫苗。昨天達克沃絲再度來台，預計停留到6月1日。

達克沃絲致詞表示，希望每年都可以拜訪台灣，此行要再次重申美國不會讓台灣孤軍奮戰，如同去年她來宣布美國要捐贈第一批疫苗給台灣時所說，「當時，我們捐贈疫苗給許多國家，台灣是第一個捐贈的對象。這也再次證明台美之間的夥伴關係是真實的，而且對我們來說，是非常重視的」。

達克沃絲表示，真正的朋友要互相幫助，去年她來台灣宣布捐贈疫苗的時候也提到，台灣在疫情初期，美國缺乏個人防護裝備及口罩時，台灣捐贈了大量的醫療設備給美國，為此，美國也捐贈疫苗給台灣作為回禮。

達克沃絲說，疫情一開始，因為疫情的關係讓美國許多生產線都完全停擺，台灣在半導體生產上面持續的運作，幫助美國能夠維持數以萬計的工作，讓這些人不會失業，有工作、有食物，為此，她對台灣非常感謝。

她表示，此行要特別強調，美國對台灣安全的支持。蔡總統剛剛也提到，國民兵的合作及在國會推動的法案。最近她推動2022年強化台灣安全法案，這是一個獲得跨黨派支持的法案，有非常多關心國防議題的人都非常積極想要來連署。

達克沃絲強調，對台灣安全的支持不僅是軍事也是經濟上的，不只軍事國防，美國總統拜登也希望推動提升台美經濟合作關係。

達克沃絲再次強調美國對台灣的大力支持，尤其是在國會裡面有非常強勁的支持台灣力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。（編輯：翟思嘉）1110531