達克沃絲：美台是朋友 非老大哥與小老弟關係

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院長蘇貞昌下午接見美國聯邦參議員達克沃絲等人，就全民防衛與深化台美經貿關係議題深入交談；達克沃絲則說，美台關係非老大哥與小老弟，而是對等朋友，也盼台美在經貿層面能簽署協議。

蘇貞昌下午在外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、經濟部長王美花以及行政院發言人羅秉成陪同下，接見達克沃絲（Tammy Duckworth）一行人。

蘇貞昌致詞時首先感謝達克沃絲去年曾訪台，在台灣疫情嚴峻時刻宣布捐贈疫苗，有效幫忙台灣。

俄羅斯入侵烏克蘭，蘇貞昌說，這顯示極權專制國家殘害民眾不需要理由，世界上自由民主國家則站出來協助烏克蘭抵抗侵略，台灣在面對中國極權專制、一直聲稱不排除武力對付的情況下，也決定加強自我防衛，除在各方面增強自我防衛能力，更成立全民防衛動員署，加強民間力量，以及對抗侵略的力道與韌性。

蘇貞昌說，達克沃絲在全民防衛特別有經驗，也願意協助台灣，盼藉著達克沃絲這次到訪，讓台灣能加強了解全民防衛、後備動員與國民兵防衛等。

他也表示，台美互為重要貿易夥伴，彼此互利互惠非常重要，台灣在半導體方面有非常大的實力與經驗，也對世界做出貢獻，希望藉由與達克沃絲的見面交談，讓台美經貿能更加互惠互助，有更多成就與成功。

達克沃絲則說，這次訪台希望強化台美兩國夥伴關係，且鑑於烏俄戰爭情勢，她必須傳達美國將與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰，且未來亦然。

達克沃絲表示，美台關係不是老大哥與小老弟，而是對等朋友，美國去年雖然捐贈疫苗協助台灣，但其實早在這之前，台灣也贈送口罩等物資給當時最需要的美國。

而經濟部分，達克沃絲指出，美國因為疫情導致半導體晶片短缺，工廠幾乎要停工，但台灣增加半導體晶片的產量，讓美國工廠繼續運作，鞏固美國數十萬計的工作機會，這都展示台美之間平等友好的關係。

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達克沃絲也說，今天的討論希望不只包含全民防衛動員署、國民兵以及維和相關議題，也要觸及經濟合作，尤其在印太經濟架構（IPEF）持續推展過程中，盼台美將來在經貿上能有直接互動，以及簽署相關協議，打造互動互惠的關係。

達克沃絲是美國參院知名軍事專家，泰國裔的她精通泰語、印尼語，是伊拉克戰爭退伍軍人，她2004年在伊拉克駕駛黑鷹直升機時，被飛彈擊中失去雙腿。達克沃絲隸屬民主黨，除曾獲美國前總統歐巴馬任命為退伍軍人事務部副部長，在拜登參選總統時，也曾被媒體點名是副總統搭檔人選之一。（編輯：黃國倫）1110531

行政院長蘇貞昌（右）31日在行政院接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）（左）一行，歡迎她再度來台訪問。中央社記者裴禛攝 111年5月31日

行政院長蘇貞昌（右）31日下午在行政院接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）（左）一行，並互贈紀念品。中央社記者裴禛攝 111年5月31日