達克沃斯軍系背景深厚 將會國防部長談台海安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北31日電）美國聯邦參議員達克沃絲訪團昨晚抵台訪問，中國罕見出動30架軍機擾台。外交部今天表示，達克沃斯本身是參議院軍事委員會成員，因此將會晤國防部長，交換台海安全議題。

達克沃斯曾力促美國政府將台灣納入印太經濟架構（IPEF），外交部表示，達克沃斯認為，強化美國與夥伴間的經貿關係是反制中國最佳途徑，因此達克沃斯也將與經濟部長王美花等主管經貿官員會晤。

外交部今天舉行例行記者會，北美司長徐佑典回應媒體提問時表示，達克沃斯（Tammy Duckworth）行程除會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正、經貿主管官員之外，另將在美國在台協會（AIT）安排下，跟一些台灣廠商晤談，拓展她所屬的美國伊利諾州的商務與出口市場。

達克沃斯是美國參院知名軍事專家，泰國裔的她精通泰語、印尼語，是伊拉克戰爭退伍軍人，她2004年在伊拉克駕駛黑鷹直升機時，被飛彈擊中失去雙腿。達克沃斯隸屬民主黨，除曾獲美國前總統歐巴馬任命為退伍軍人事務部副部長，在拜登參選總統時，也曾被媒體點名是副總統搭檔人選之一。達克沃斯曾在眾議院任職2屆，2016年當選為美國參議院議員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於中國出動軍機擾台，徐佑典表示，中共軍機過去幾個月以來不時在台灣週邊領域侵擾，外交部對於這樣的舉動予以譴責，中共極權政府對台灣的武力威脅只會更堅定台灣人民捍衛自由民主的意志，並引起美國與更多民主夥伴對台灣的支持和對台海安全的重視。

針對行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪即將於6月會晤討論深化台美經貿關係議題，徐佑典說，台美目前正針對此議題密集溝通討論，他無法代表經貿主管宣布細節，但台美作為重要經貿夥伴，彼此非常重視且積極深化關係，相信密集溝通後很快會把結果跟各界說明。（編輯：黃國倫）1110531