蔡總統接見達克沃絲 期待深化台美區域安全合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議員達克沃絲訪團，他表示，期待台美在區域安全合作上能夠更深化更緊密，面對後疫情時代挑戰，台美也對經貿實質議題進行盤點。

她說，對於美國政府倡議的印太經濟架構，台灣會持續表達參與意願，也期待短期內台美將以嶄新作為，規劃出具體途徑，深化雙邊經貿夥伴關係。

去年6月台灣疫情升溫且急缺疫苗時，達克沃絲專程訪台並代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，以協助對抗疫情。

蔡總統說，達克沃絲當時表達「美國不會讓台灣孤軍奮戰」，這句話讓台灣人相當感動。

蔡總統表示，台美是印太區域重要夥伴，共同對抗疫情也一起捍衛民主自由，台美實施對俄經濟制裁，也提供烏克蘭協助。

達克沃絲昨天率團訪台，上午晉見蔡總統，訪台期間將拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

達克沃絲致詞時重申，「美國不會讓台灣孤軍奮戰」，當時美國捐贈疫苗給許多國家，台灣是第一個捐贈對象，證明台美夥伴關係真實且是美國重視的。

她表示，此行特別要強調美國對台灣安全的支持，不只是軍事，還包括經濟上的合作關係，美國會跟台灣站在一起。1110531