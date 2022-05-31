吳釗燮宴請達克沃絲 分享國民兵與後備制度經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北31日電）美國聯邦參議員達克沃絲明天結束訪台行程離開台灣，外交部長吳釗燮今天在台北賓館設宴款待，雙方在餐會中分享國民兵和後備制度經驗，並談到如何強化台美經貿連結。

外交部晚間在官方臉書貼出照片並發文指出，吳釗燮對達克沃絲再次訪台，以及她先前代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗表示感謝；由於機會難得，吳釗燮不忘拿出手邊的達克沃絲中文版自傳「活著的每一天」請求作者簽名，達克沃絲在書中留下了珍貴的親筆簽名及溫暖的訊息。

達克沃絲（Tammy Duckworth）昨晚抵達台灣訪問，預計明天離開台灣。她在訪問期間晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花與國防部，並接受吳釗燮款宴，與台灣政界領袖針對台美關係各項安全與經貿等重要議題深入交換意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

達克沃絲去年6月於國內COVID-19疫情升溫且急缺疫苗時，曾專程訪台並代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，以協助對抗疫情。達克沃絲是「參院台灣連線」成員，多次在聯邦參議院推動或連署友台議案，例如在5月26日提出「2022年強化台灣安全法案」，支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。

此外，達克沃絲在5月中旬與其他51名參議員聯名致函美國總統拜登，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）；她並曾與聯邦參議員柯寧（John Cornyn）於去年7月共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與中華民國國軍建立夥伴計畫，已獲納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA 2022）通過立法。（編輯：林克倫）1110531