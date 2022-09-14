ICAO大會將登場 美參議員籲別再拒台灣於門外

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）國際民航組織（ICAO）3年一度的大會即將登場，美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲和參議員韋克爾今晚致函這個聯合國組織，呼籲他們不該再把台灣拒於門外。

國際民航組織第41屆大會本月27日將在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行，克魯茲（Ted Cruz）和韋克爾（Roger Wicker）在信中寫道，在大會登場前致函ICAO，是希望確保台灣能夠有意義地參與今年的大會。

他們說，國際民航組織作為主管全球航空事務的重要機構，確保全球民航部門安全有效運作，「國際民航組織持續追求這項使命，卻將全球最大航空系統之一的台灣排除在外，這根本站不住腳。航空安全與有效營運的全球標準不具忠誠度或政治派別」。

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「國會明年將透過美國聯邦航空總署（FAA）重新授權法案，著手審查並依照所需全面修正我國與航空有關的國家政策。為維持其作為一個可信的多邊組織地位，我們要求國際民航組織允許台灣有意義地參與今年的大會。」

此前，克魯茲曾於2020年2月致函國際民航組織，當時國際民航組織試圖將台灣排除在國際對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應作為之外。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110914