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美參院外委會通過台灣政策法案 總統府誠摯感謝

2022/9/15 11:55
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（中央社記者溫貴香台北15日電）美國參議院外委會今天通過「台灣政策法案」。總統府誠摯感謝美國參議院再次展現跨黨派對台灣的友好與支持；法案強化台美安全合作、深化台美經貿關係，並提升台灣國際參與等，有助多方位促進台美合作夥伴關係。

美國聯邦參議院外交委員會14日以17票贊成、5票反對，審議通過「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。法案將送交院會審議。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝美國參議院再次展現跨黨派對台灣的友好與支持，並指出，台灣的立場向來是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。

他指出，該項法案還須經過美國參眾兩院的後續討論及審查程序，政府相關單位將持續關注後續進展，並與美國國會及行政部門維持妥善溝通，持續深化台美友好關係，並共同維護區域和平穩定與繁榮發展。（編輯：郭無患）1110915

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