港媒：美國祭出口管制 重創中國半導體產業

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（中央社台北12日電）中國半導體產業因疫情、美國升息及全球晶片庫存過剩等因素而遭受衝擊，又因華府上月頒布管制措施的制裁方案，導致中國半導體業者訂單與獲利被砍而遭逢重創。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，2020年，當時數十家中國科技業者被美國列入黑名單，包括中芯國際與海康威視等，不過此舉反有助於中國晶片製造與設計產業蓬勃發展，因北京當局力主科技自力更生。

即因如此，中國新創公司壁仞智能在營運的頭18個月，自晶片設計獲利人民幣47億元（下同，約新台幣205億元），去年，中國晶片設計公司增加592家，平均每週增加11家新創企業。

總計去年在中國半導體產業重鎮如上海、北京、深圳、無錫與南京市設立的新創公司達2810家。

但好景不常，這個月舉行的中國國際半導體展覽會期間，5家中國業者中的4家高層預測，明年的景況比今年更慘，並說「準備含水過冬」。

普達特科技執行長劉二壯與上海華海清科總經理張國銘分析，看壞中國半導體產業明年前景的原因在於疫情、美國升息還有全球晶片庫存過剩等。

不過10月7日，隸屬美國商務部的工業和安全局針對中國的先進晶片等實施出口管制，這項制裁措施被視為目前為止，對中國半導體產業最全面且最具破壞性的重創，堪稱雪上加霜。

此前華府則是頒布為提振美國國內晶片製造的晶片法案，同時商務部限制美國晶片商輝達（Nvidia）和超微（Advanced Micro Devices Inc）販售最先進的人工智慧晶片給中國。

張國銘指出：「（最近期的出口管制）可能導致未來我們難以投資於先進製程的結點，因應即將來臨的產業寒冬，我們必須更加致力於於研發。」

而美方頒布的制裁措施所造成的影響顯而易見，像是壁仞智能雖誇稱設計晶片的能力比輝達更強，卻因規避被制裁，於是被迫降低新製成晶片的處理速度。

上海海望私募基金管理有限公司合夥人及執行總裁邢瀟說，海望投資的一家設備廠已預料訂單減幅將達20%。

她還說，同樣因受到出口管制影響，晶片廠Wafer fabs可能也將面臨產能衰減，並延緩新廠闢建。

預料美方頒布的出口管制對中國業者造成的衝擊很快就要浮現，因訂單與獲利被砍加上投資減少，可能迫使若干廠商倒閉，據商業數據資料庫企查查，今年1至8月間，已高達3470家的晶片業者註銷登記，去年總計是3420家。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111112