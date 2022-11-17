美參院外交領袖會晤蔡明彥 重申對台承諾

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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美國參議院外委會主席梅南德茲昨天在華府會見外交部政務次長蔡明彥，他在會後主動公開兩人合照，重申對台灣安全、民主的承諾，並強調面對中國威脅，美國必須持續支持台灣。

民主黨籍的梅南德茲（Bob Menendez）昨天在推特公開與蔡明彥合照，表示他很榮幸能在國會山莊招待台灣外交次長。

梅南德茲表示，他在會中重申對台灣韌性、安全與民主的共同承諾，「面對北京侵略性地試圖脅迫鄰國之際，我們必須持續支持並與台灣站在一起」。

梅南德茲2021年二度接任參院外交領袖職務，民主黨今年期中選舉保住參院掌控權，預期他將續任。

梅南德茲近年來相當關心台灣議題，本屆國會至少領銜提出3部友台法案，包括今年9月14日通過參院外委會、欲多方提升美國對台政策的「 台灣政策法案 」（Taiwan Policy Act），該法案計劃未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2023億元）無償軍事援助。

梅南德茲4月也曾隨參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）等5位議員訪問台灣，期間晉見總統蔡英文，就台美合作、中國威脅、區域安全等議題交換意見。

針對蔡明彥此次訪問華府的目的及其他拜會對象，駐美代表處低調不願透露。

最近一次公開訪問華府的外交次長為目前擔任國安會副秘書長的徐斯儉。他2019年10月以外交部政務次長身分來華府，與美國時任國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）會晤，美方當時罕見在事前公開兩人會面行程。

徐斯儉當時受訪透露，除了拜會史達偉外，也與美國國務院其他部門、國防部、白宮資深官員及華府智庫交流。（編輯：林憬屏）1111117