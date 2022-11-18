美國期中選舉1 / 共和黨奪回美國眾院控制權 將調查拜登家族

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即將成為眾院監督暨改革委員會主席的共和黨人柯默（前中）17日與其他黨員召開記者會表示，將調查美國總統拜登家族。（路透社）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國期中選舉落幕，在野的共和黨險勝民主黨，確定奪得聯邦眾議院控制權，勢必很快會改變華府政治，追求較保守的目標、質疑總統拜登的政策，甚至針對現任政府發起調查。

新國會將於明年1月開始運作。美聯社報導，共和黨已表明，民主黨主導的調查委員會追究去年1月6日發生的國會遭衝擊案，屆時將解散。此外，共和黨也將針對拜登之子韓特（Hunter Biden）展開調查。

共和黨即將列入眾院議程的其他優先議題還包括邊境安全、親權和大幅削減國稅局（IRS）預算等事項。

由於共和黨在眾院贏得的席位只比民主黨略多，即將成為下任眾院議長的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）推動法案時，若有黨內同志不願支持，能斡旋的空間將很有限。

而且就算法案在眾院通過，共和黨希望達成的目標，可能也沒幾個有機會在民主黨略占優勢的參議院通過。

共和黨已明確表示，未來最優先的事項是調查民主黨人，從韓特的商業交易到美國匆忙從阿富汗撤軍、美墨邊境的非法移民，以及數以十億美元計的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關支出，共和黨人認為其中有些經費遭到盜領或隨便花掉。

美國媒體最新統計，共和黨在眾議院已取得218席，達到掌控眾議院所需的門檻。（中央社製圖）

共和黨籍眾議員史卡利塞（Steve Scalise）即將擔任眾院多數黨領袖，他在期中選舉之前受訪時說：「真的是要找到全國各地民眾過去兩年來一直想知道的答案，而政府基於種種理由不願坦白相告。」

共和黨要角今天在確定取得眾院多數優勢後於記者會上表示，首先要處理的就是調查拜登家族。

即將成為眾院監督暨改革委員會主席的共和黨人柯默（James Comer）說，韓特和拜登弟弟詹姆斯（James Biden）的商業交易存在「令人不安的疑問」，需要更深入調查。

聯邦機關已在調查韓特的稅務和外國商業往來，德拉瓦州的大陪審團近月也聽取了證詞。韓特從未在拜登的競選活動或白宮擔任任何職務，但他是烏克蘭一家能源公司董事會成員，在中國也努力達成交易，長期以來都有人質疑他的商業活動是否利用拜登的公職身分牟利，還曾有報導指稱他的電郵中提到「大人物」。

拜登則說，他從未與韓特談到那些外國事業；此外，也沒有跡象顯示聯邦機關的調查涉及拜登。

在調查展開之際，拜登也必須想辦法與麥卡錫合作。麥卡錫勢必會遇到來自黨內右翼的壓力，要與白宮對抗，因此很難妥協。

早在期中選舉之前，共和黨人就提到要利用為政府提供資金、批准提高聯邦債務上限的法案，向拜登施壓。有些共和黨人認為，為了迫使民主黨人同意開支和其他政策上的變更，若有必要，或許可以接受政府暫時停擺。

史卡利塞對此則持謹慎態度，他只說，當債務上限到頂時，「你也會想努力解決讓我們刷爆信用卡的問題」。

共和黨人過去採取這種冒險策略，也曾傷到自身。2013年，他們試圖利用支出法案來阻擋時任總統歐巴馬的健保法案、要求更多預算上的讓步，以致政府部分機關停擺16天，而共和黨人支持率下滑。

共和黨的政治顧問艾瑞斯（Whit Ayres）說，共和黨人應把大部分焦點放在通貨膨脹、打擊犯罪和邊境安全議題上，但也擔心他們再次做得過頭。

艾瑞斯在保守智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）舉辦的選後論壇上說：「以史為鑑，僅略占優勢的眾院多數將由右翼主導，我們會發起調查、切斷給予烏克蘭的援助、嘗試禁止墮胎等一切會讓全國大部分人民反感的事情，然後讓民主黨重新掌權。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1111118