美國期中選舉1 / 傑福瑞斯可望接班裴洛西 成美國會首位非裔黨團領袖

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美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（右）不會在下屆國會中擔任黨團領導職位，紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯（左）被認為可能成為她的接班者。（圖取自facebook.com/RepJeffries）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西宣布不會在下屆國會中擔任黨團領導職位。一般認為，紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯最可能成為她的繼任者，成為美國國會史上首位非裔黨團領袖。

美國有線電視新聞網（CNN）報導， 裴洛西 （Nancy Pelosi）今天宣布將卸下先後一共擔任20年的眾議院民主黨黨團領袖職務，但她並未說明，在11月30日的投票中，將支持誰來接替自己的職位。

不過，現任眾院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）和黨鞭柯里本（Jim Clyburn）宣布將辭去領導職務之後，雙雙迅速表態支持傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

柯里本透過聲明表示，「裴洛西議長在國會和整個國家留下了難以磨滅的印記，我期待她繼續服務，我也將盡己所能協助新一代的民主黨領袖，我希望他們是傑福瑞斯、克拉克（Katherine Clark，麻州聯邦眾議員）和艾吉拉（Peter Aguilar，加州聯邦眾議員）。」

霍耶爾也說，傑福瑞斯「將為眾議院和我們的國家創造歷史」。

現年52歲的傑福瑞斯出線代表世代交替，眾院民主黨現任三巨頭比他年長30歲。傑福瑞斯於2019年接任眾院民主黨黨團主席，並成為黨內出任領導職務的最年輕成員。

被問及何時正式宣布競選時，傑福瑞斯回應，「現在是繼續讚頌裴洛西議長卓著貢獻的時刻」。

報導指，傑福瑞斯在眾院民主黨黨團中享有廣泛支持。

實際上，數個月以來，眾院許多民主黨人一直私下討論，一旦裴洛西淡出，即可為傑福瑞斯接班鋪平道路。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111118