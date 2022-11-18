裴洛西卸職告別演說 稱與3總統合作愉快獨缺川普

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天說，共和黨明年1月掌控眾院時，她將卸下民主黨領袖職位，但會續任眾議員。她在告別演說中表示，她過去與3位總統合作愉快，但沒提到川普。

裴洛西（Nancy Pelosi）在即將卸職的演說中巧妙諷刺前總統川普（Donald Trump）。她表示，她與「3位總統合作愉快」，提到小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），獨獨未點名川普。

美聯社報導，裴洛西2007年首次當上議長，打破了「大理石天花板」，當時的共和黨籍總統小布希因為伊拉克和阿富汗戰爭而遭遇強烈反彈聲浪，民主黨一舉在2006年期中選舉奪回國會控制權。

裴洛西2018年準備回鍋擔任議長時，正值川普執政時代，而她矢言「展現議事槌的力量」。

現任總統拜登今天表示，全國人民應對裴洛西「深懷感激」。

拜登在聲明中說，川普的支持者去年攻擊國會大廈，裴洛西當時的因應作為，證明了她是「堅定捍衛民主的人」，所有人都會記得她是美國史上最重要的眾院議長。

法新社報導，2020年，川普在國會發表國情咨文演說結束時，坐在他身後的裴洛西當眾撕掉他的演說文稿，震驚全球。這位資深議員堅守嚴謹的領導風格，或許因而成為史上最務實有力的美國眾院議長。

裴洛西長久以來在華府一直是稱職的策略大師，不僅會制止有時如脫韁野馬的川普、領導眾院兩度通過對他的彈劾案，還在美國政黨存在嚴重歧見之際，引導歷史性立法。

82歲的裴洛西如今宣布將卸下眾院民主黨領袖職位，盟友稱讚她身為美國史上首位、也是目前為止唯一的女性眾院議長任內各項成就，政敵則為她的下台歡呼。

不過，這位選區在加州的重量級議員無疑在職業生涯中留下了非凡印記，成為美國最有權勢的政治人物之一。

法新社提到，面對民主黨內溫和派與進步派之間的鬥爭，裴洛西似乎也無能為力。

但她今年無視北京當局警告會有「嚴重後果」，堅持訪問台灣，替政治生涯添上一項成果。她捍衛訪台行程，籲請美國同胞保護世界各地的民主，並「表明我們永遠不會向獨裁者屈服」。

裴洛西今天告訴同僚，「我6歲第一次進入議場，從來沒有想過有一天自己會從家庭主婦變成眾院議長」，現場隨即響起掌聲。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）提到，裴洛西當時隨父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）到國會，參加他的就職儀式。

裴洛西家世顯赫，家人不乏擔任重要公職。她的已故父親達列山卓曾任5屆國會議員，之後出任巴爾的摩市長12年；她的哥哥達列山卓三世（Thomas D'Alesandro III）也當過巴爾的摩市長。

美國今年期中選舉仍有少數選區尚未得出結果，但共和黨確定拿下過半席數，贏得眾議院控制權。

裴洛西說，到了明年，將是讓「新一代」領導的時候。

她在這次期中選舉高票連任眾議員，將繼續代表舊金山選區，但不打算在卸下眾院民主黨領袖職位後替任何接班人背書，或干涉新領袖的作為。

美聯社提到，裴洛西在國會接受記者訪問時說：「我可不想當那種在廚房出張嘴的婆婆，說『我兒子不喜歡那樣的餡料』之類的話。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111118