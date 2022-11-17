美調查國會大廈遇襲案 彭斯拒絕出席作證

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國前副總統彭斯（Mike Pence）表示，他不會在調查2021年1月6日美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院小組面前出席作證，因為國會「無權聽取我的證詞」。

路透社報導，彭斯接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時說，傳喚美國（前）副總統到國會作證，將開創一個「可怕的先例」。

在備受矚目的聽證會上，眾院小組強調彭斯拒絕支持前總統川普為扭轉其在2020年總統大選敗給民主黨對手拜登所做的努力。

川普支持者去年1月6日闖進國會大廈，試圖阻止國會認證拜登勝選，迫使當時主持這場國會聯席會議的彭斯必須緊急撤離避難。

可望代表共和黨出戰2024年總統大選的彭斯在15日出版的回憶錄中回顧國會大廈暴動始末，他的數名前幕僚已向委員會提供證詞。

儘管如此，彭斯仍表示自己不會自願與眾院小組合作。

他說：「我不可能會出席作證。」（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1111117