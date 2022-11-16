川普提交文件 確定參加2024年總統大選

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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）前美國總統川普今晚正式宣布將角逐共和黨黨內總統提名，也意味2024年美國總統大選正式開跑。不過川普黨內最大對手、才剛以壓倒性票數連任的佛州州長迪尚特好整以暇，以選票證明自己實力。

僅管被許多人認為是共和黨期中選舉表現不如預期的罪魁禍首，川普（Donald Trump）今晚仍如原先規劃在位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宣布參選。

川普向大批支持者表示，「為了讓美國再次偉大與榮耀，我今晚宣布參選美國總統」，「這不會是我的選戰，是我們所有人的選戰」。

但共和黨期中選舉受挫，讓川普的共和黨共主地位受到挑戰，在選舉結果逐步明朗後，越來越多過去力挺穿普的傳統保守派媒體、名嘴、共和黨內部、金主都公開或私下表明不樂見川普參選。

川普副手、有意參加共和黨總統黨內初選的前美國副總統彭斯（Nike Pence）日前接受美國廣播公司（ABC）主持人穆爾（David Muir）時就表示，「未來我們會有更好的選擇」。

除了川普與彭斯，包括德州參議員克魯茲（Ted Cruz）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）等人也都傳出有意競逐共和黨總統參選人提名。

但其中最受外界關注的是剛壓倒性連任佛州州長的迪尚特（Ron DeSantis）。他不僅以高出對手近20個百分點的選票拿下勝利，還成為20年來首位翻轉民主黨傳統票倉邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的共和黨人。

高票當選的背書，讓迪尚特更現總統候選人氣勢。「國會山莊報」（（The Hill）報導，迪尚特今天在記者會上被問到對川普近來的批評有何回應時就自信滿滿地表示，他專注於結果與領導力，「我只想告訴人們去查看上週二（指投票日）的計分牌」。

迪尚特說，「我在這份工作學到的一件事是，當你處於領導地位時，當你完成工作時，你會迎頭趕上。這就是它的本質。」

愛幫對手取綽號的川普在選前造勢時，幫迪尚特取了個「迪假正經」（Ron De-Sanctimonious）的綽號。對迪尚特高票連任，川普日前透過聲明，批評他是表現「普通」的州長，還說他「耍花招」。（編輯：高照芬）1111116