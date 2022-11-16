美國期中選舉2 / 共和黨僅差一席奪眾院 麥卡錫可望成議長

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美國期中選舉持續計票，按最新統計，共和黨目前在眾議院已取得217席，距掌控眾議院所需的218席僅一步之遙。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國11月8日期中選舉持續計票，按美國媒體最新統計，共和黨目前在眾議院已取得217席，距掌控眾議院所需的218席僅一步之遙。

根據美聯社統計，共和黨14日在亞利桑那州、加州、紐約州等地艱辛拿下數個席次後，目前在435席眾議院裡已取得217席、民主黨206席。

「華爾街日報」指出，選前民主黨在眾議院享有220席對212席（另有3席出缺）的優勢；自2019年1月以來眾議院就掌握在民主黨手裡，如今眾院料將由共和黨奪回，目前為眾院少數黨領袖的共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）可望成為議長。

若眾議院明年1月起改由共和黨掌握，屆時共和黨將能決定哪些立法議程要表決，更易於牽制總統拜登與民主黨。

若共和黨拿回眾院，可能主導對拜登政府及拜登家庭成員啟動調查；美國2020年總統大選期間，川普與共和黨就緊咬拜登之子杭特．拜登（Hunter Biden）在烏克蘭的政商關係。

共和黨掌握的眾院還可能影響拜登政府一系列政策，包括測試對烏克蘭的支持；一些共和黨人早就不滿無底線為基輔提供大量金援。此外，今後在聯邦政府支出、稅收、國稅局執法和提高聯邦債務上限等方面也可能引發新的黨派爭端。（譯者：陳亦偉）1111116