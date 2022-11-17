美國期中選舉1 / 美國期中選舉 美媒：共和黨達門檻奪眾議院
2022/11/17 08:02（11/17 08:38 更新）
美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國11月8日期中選舉持續計票，按美國媒體最新統計，共和黨目前在眾議院已取得218席，達到掌控眾議院所需的門檻。
美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」等媒體快訊報導預測，共和黨將贏得眾議院掌控權。
根據CNN統計，共和黨目前在435席眾議院裡已取得218席，民主黨208席。華郵和「紐約時報」網站的統計則指出，共和黨218席，民主黨210席。
眾議院明年1月起改由共和黨掌握，屆時共和黨將能決定哪些立法議程要表決，更易於牽制總統拜登與民主黨。
在聯邦參議院方面，內華達州民主黨聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）日前確定連任後，已保住民主黨在參院的多數控制權。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111117
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