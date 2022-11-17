美國期中選舉1 / 麥康奈連任美國聯邦參議院少數黨領袖

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）儘管罕見地遭到挑戰，美國聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天輕鬆獲得參議員同僚支持，連任這個他擔任15年的職位。

美聯社報導，在經過近4小時閉門開會投票後，麥康奈輕鬆擊敗佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）。麥康奈表示，他「相當榮幸」能當選連任，也坦承前方還有挑戰。

法新社報導，這位來自肯塔基州的80歲資深參議員 2007年以來一直擔任共和黨參院領袖。隨著共和黨在參院的控制起起伏伏，他少數黨和多數黨領袖都曾當過。新一屆國會明年展開會期後，他可望成為參議院任職時間最長的黨領袖。

民主黨此次在期中選舉出人意料表現強勢，意味麥康奈將再次領導少數黨。儘管未能控制參院，但共和黨人似乎準備以微弱多數控制眾議院。

昨天宣布角逐2024年總統大選的前總統川普，將共和黨未能取得參院的責任歸咎於麥康奈，他在社群媒體貼文說，「這是麥康奈的錯」，稱麥康奈爾競選資金分配不當，推動的立法議程也有缺陷。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1111117