美國期中選舉1 / 美國期中選舉12位女州長創新高 民主黨籍居多

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社愛荷華州狄蒙16日綜合外電報導）美國這個冬天將會看到破紀錄的12位女性宣誓出任州長，然而，這數字在美國50個州之中仍僅占一小部分。

綜合美聯社（AP）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前紀錄是2004年的9位。

羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女政治中心（Center for American Women and Politics）主任華爾希（Debbie Walsh）表示，從9位女州長變成12位「並非增值成長。在女性擔任行政首長上，我們距離政治平等還很遠」。她說：「但這確實讓人感覺像是一大突破。」

她說：「當中最難能可貴之處在於，爭取州府行政首長職位原本就難如登天，許多方面來說，這些女性破除了誰可以擔任行政首長的固有觀念。」

共和黨籍、曾在川普政府擔任白宮新聞秘書的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），將繼承父親赫克比（Mike Huckabee）衣缽成為阿肯色州州長，是該州史上首位女性州長；此外，民主黨的霍布斯（Katie Hobbs）明年1月初宣誓就任亞利桑那州州長時，則將成為該州史上第5位女州長。

美國前總統川普時期的白宮女發言人桑德斯（前）在8日期中選舉勝出，成為該州第一位女州長。（圖取自facebook.com/SarahHuckabeeSanders）

這12位女州長以民主黨籍居多，達8人，共和黨4人，這與在聯邦參眾議院和州級議會中，民主黨籍女性民選官員人數多於共和黨人士的情況一致。

這12位女州長還創下其他許多「第一」，包括俄勒岡州州長當選人柯泰克（Tina Kotek）與麻州的希利（Maura Healey）將成為史上頭兩位公開女同志身分的州長；即將卸下俄勒岡州州長職務的民主黨籍人士布朗（Kate Brown）則是雙性戀者，她2014年寫下新頁，成為美國首位當選州長並公開LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）身分的女性。

儘管有這些成果，僅有1位有色人種女性當選州長。拉丁裔的新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）成功連任；3位民主黨籍非裔女性艾布蘭（Stacy Abrams）、狄季爾（Deidre DeJear）和佛勞爾斯（Yolanda Flowers）上週分別在喬治亞州、愛荷華州和阿拉巴馬州的選戰，都敗給3地尋求連任的共和黨籍競爭對手。

其他女州長當選人中，共和黨籍人士還包括阿拉巴馬州的艾維（Kay Ivey）、愛荷華州的雷諾茲（Kim Reynolds）以及南達科他州的諾埃姆（Kristi Noem）；民主黨籍人士則還包括紐約州的侯可（Kathy Hochul） 、緬因州的米爾斯（Janet Mills）、密西根州的惠特梅爾（Gretchen Whitmer）以及堪薩斯州的凱利（Laura Kelly）。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111117

民主黨籍的希利（前）在8日選舉中脫穎而出，與俄勒岡州州長當選人柯泰克將成為史上頭兩位公開女同志身分的州長。（圖取自twitter.com/maura_healey）