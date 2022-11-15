期中選舉凸顯川普失色 共和黨群雄並起尋接棒

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國前總統川普計劃15日宣布角逐2024白宮寶座，但在這次期中選舉表現遠不如預期後，共和黨的金主與黨內領袖得正視攸關存亡的困境：誰能替換川普、如何避免決裂。

「華盛頓郵報」報導，在共和黨金主、工作人員和其他有志2024年白宮寶座者之間的私下談話裡，越來越多的共和黨人想把握這次能解套與川普綁在一起、迎來新一代黨內領導人的最佳機會。

許多共和黨人將這次期中選舉不如意歸咎於川普，不滿他在初選時提拔劍走偏鋒的候選人以致最終一一落馬，若再考量川普2020年輸給現任總統拜登，益發增加檯面上與檯面下關於後川普時代的討論。

許多金主和黨內人員紛將希望寄託在佛羅里達州州長迪尚特（RonDeSantis）。將自己塑造成「清新版川普」的迪尚特這次期中選舉以近20個百分點的差距輕鬆擊敗民主黨對手成功連任，還成為20年來首位拿下佛州人口稠密多元、向為民主黨票倉邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的共和黨人。

其他共和黨潛在「後浪」，從新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、前副總統彭斯（Mike Pence）、維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）到即將卸任的馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan），現都已鴨子划水為自己的2024年布局。

楊金2021年在維吉尼亞州擊敗民主黨對手勝選，而一年之前拜登才在維州以高10個百分點的得票勝出，讓楊金走入共和黨金主的視線。楊金這次期中選舉走遍全美輔選兼試水溫，9月底在維州沙洛茲維爾（Charlottesville）近郊一座豪華渡假村的集會更被看作宣布角逐白宮的集結號。

其他像川普時代的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等也都有逐鹿中原的雄心。

但避免與川普決裂造成兩敗俱傷，將是共和黨在後川普時代的一大難題。

共和黨的民調專家艾瑞斯（Whit Ayres）表示，共和黨選民可概分為3類，約10%「死不投川普」，約50%是「可支持可不支持」，這批人已於2016、2020兩度投給川普但現覺得不妨換人試試看；但有40%「非川普不投」，對他不離不棄。

共和黨這次期中選舉大出原先預料，既沒拿下參議院、眾議院就算拿下也是微幅勝出。前任聯邦眾議院議長、資深共和黨人金瑞契（Newt Gingrich）告訴外界，共和黨內角逐2024，已成川普、迪尚特與楊金「三強鼎立」態勢。

金瑞契說：「雖然才華出眾者比比皆是，但只要看看已表態者中，就會發現真正有斤兩者，就是川普、迪尚特與楊金。這三人川普還是最具聲勢，但迪尚特與他的差距有限，楊金則再稍遜迪尚特一點。」

川普近日雙雙對迪尚特與楊金開砲，他本人與部分幕僚覺得這兩人都是最難對付的黨內對手，一年多來更是惱火媒體對楊金包裝過度；貼身幕僚透露，川普覺得這兩人能有今天應全賴他一手提拔，但兩人卻無心存感念。（譯者：陳亦偉）1111115