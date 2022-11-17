美國期中選舉1 / 美共和黨眾院席次確定過半 拜登道賀盼共同合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國總統拜登16日致賀共和黨籍對手在聯邦眾議院改選的表現，表示他樂意與拿下眾院多數的共和黨人合作，為美國人民效力。（圖取自facebook.com/POTUS）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登今天致賀共和黨籍對手在聯邦眾議院改選的表現，表示他樂意與拿下眾院多數的共和黨人合作，為美國人民效力。

美國上週舉行期中選舉，美國國家廣播公司（NBC）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天的預測指出，共和黨在435席眾院拿下至少218席，取得過半門檻。

共和黨這次期中選舉表現並不如預期，不僅沒有自民主黨手中奪下聯邦參議院控制權，聯邦眾議院的優勢也不盡理想，只能算是勉強取得立法基礎來反對總統拜登接下來2年任期的政策。

拜登今天說：「美國人民希望我們為他們把事情做好。」

拜登透過聲明表示：「而我將和任何願意與我合作的人合作，為人民取得成果，不論是共和黨人或民主黨人。」

共和黨取得眾院掌控權後，意味著剛獲選為眾院共和黨領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy），有絕佳的機會來取代民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）成為下屆議長。

57歲的麥卡錫今天表示，他想為美國人民帶來改變。

麥卡錫在社群網站推特（Twitter）發文說：「共和黨人讓眾院正式變天！美國人民已準備好迎接新方向，而眾院共和黨人已準備達成任務。」

法新社報導，麥卡錫昨天表示：「民主黨一黨統治的時代已結束。」

麥卡錫預料將展開拚鬥，爭取眾議院435名議員支持，於明年1月3日選他出來擔任議長，成為全美僅次總統和副總統的第3號人物。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111117