美國期中選舉1 / 中國學者：美期中選舉共和黨有斬獲 對中更強勢

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美國媒體最新統計，共和黨在眾議院已取得218席，達到掌控眾議院所需的門檻。（中央社製圖）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社台北19日電）美國期中選舉大勢底定，中國學者分析，由於共和黨在國會的席次提升，可能強化美國對外戰略的鷹派色彩，並使得國會加速有關美國對中國的法案立法進程。

中國現代國際關係研究院世界政治研究所所長李岩16日在「中美聚焦」（China & US Focus）網站發表文章指出，期中選舉不會觸發美國對外戰略的根本性轉變，但仍會帶來不少微妙影響。

對華政策方面，李岩說，期中選舉再次強化美國國內的對華敵意氛圍，共和黨力量的上升則可能加速重大涉華議案的立法進程。

他說，兩黨藉由炒作涉及中國的議題在選舉中博取輿論關注不算新鮮事，但這次選舉不少候選人把應對中國威脅列入個人政見，並炒作彼此都與中國暗通款曲。

李岩表示，總統拜登政府公布的「國家安全戰略」凸顯美國兩黨的對外戰略總體基調日益趨同，民主黨政府對於國際環境、安全威脅的判斷及政策工具的使用，與前任川普政府2017年公布的國家安全戰略並無二致。

他說，兩黨對於維繫美國霸權地位的追求高度雷同，尤其共和黨在國會席位的增加，可能強化美國對外戰略的鷹派色彩，在伊核談判、北韓核問題等方面，共和黨相對更為強硬，可能對拜登政府構成壓力。

李岩表示，共和黨秉持的不干涉主義可能影響對烏克蘭的軍援，不少共和黨議員主張不應無限制支持烏克蘭，以免加劇美國財政負擔，也使得美國可能陷入新的無休止外部紛爭。

他說，偏偏民主黨進步派議員也秉持同樣主張，如此拜登政府對烏援助可能面臨較大變數，加上烏克蘭危機升級的危險性，美國對烏政策可能變卦。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111119