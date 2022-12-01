美國期中選舉4 / 傑福瑞斯成美國會首位非裔黨團領袖 眾院民主黨完成換血

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）民主黨在期中選舉丟失聯邦眾議院後，今天選出年輕非裔眾議員傑福瑞斯為新會期眾院少數黨領袖，另兩位黨鞭也同時換血。傑福瑞斯成為美國參眾兩院史上首位非裔黨團領袖。

「華盛頓郵報」報導，除傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）將成為眾院少數黨領袖，民主黨另選出聯邦眾議員克拉克（Katherine M. Clark）、艾吉拉（Pete Aguilar）分任眾院黨團兩位黨鞭。在眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）掌權多年交棒後，3人要鞏固民主黨在眾院的勢力，確保黨內各派的心聲都能兼顧並在關鍵表決時團結。

分別與3人都熟識的消息人士指出，新一代眾院民主黨團領導風格勢必有所調整，3人也強調長期以來彼此一直相互視為合作夥伴，並各擅勝場。傑福瑞斯早與國會的非裔派系與溫和派建立深厚關係，克拉克則獲進步派信任，艾吉拉則熟悉國會內的西班牙裔派系，並有在民主黨相對弱勢時成功連任的經驗。

改選後的第118屆眾議院，預料共和黨將取得比過半再多4到5席的微幅優勢，一些共和黨人不諱言諸如提高債務上限和為聯邦政府挹注資金等法案，屆時恐會因黨內極右派跑票而需民主黨幫忙，這將使民主黨雖淪為少數，但新會期仍能發揮比預期更重要的作用。

此外，眾院民主黨人在新會期得護航拜登政府要員抵禦共和黨準備啟動的各項調查，也要繼續凸顯期中選舉期間有利確保民主黨競爭力的一些政策。

有別於共和黨主張削減開支以應對通膨，民主黨人希望加大施政力度，重新引入育兒租稅抵免、刺激房市及通過他們認為有助讓美國人更負擔得起生活的其他措施。民主黨相信透過兩黨合作及擋下共和黨可能無法獨力通過的一些極端法案，有機會2年後拿回眾院。

「紐約時報」指出，由52歲傑福瑞斯、59歲克拉克和43歲艾吉拉組成的眾院民主黨新一代領導階層，代表過去20年由裴洛西、霍耶爾（Steny H. Hoyer）、柯里本（James Clyburn）領導眾院民主黨團的時代畫下句點。

民主黨今天以鼓掌通過而非表決選出新的眾院鐵三角，黨內大部人都認為這是凝聚與團結的一大象徵，與取得眾院多數、但黨內各有盤算的共和黨不同。

「華爾街日報」指出，傑福瑞斯已向有望成為新議長的共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）遞出橄欖枝。傑福瑞斯說：「始終隨時開啟合作之門，是我們的承諾。」

傑福瑞斯並在一封致同僚的信裡說明日後領導黨團的理念，允諾會採放軟身段、讓更多民主黨人都能參與的領導風格，目標就是在2024年贏回眾院。（譯者：陳亦偉）1111201