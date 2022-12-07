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美國期中選舉3 / 華諾克連任喬治亞州參議員 民主黨在參院占上風

2022/12/7 12:26（12/7 13:05 更新）
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美國媒體報導，民主黨籍聯邦參議員華諾克（圖）6日在喬治亞州決選中擊敗共和黨籍對手華克。（路透社）
美國媒體報導，民主黨籍聯邦參議員華諾克（圖）6日在喬治亞州決選中擊敗共和黨籍對手華克。（路透社）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國媒體報導，民主黨籍聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）今天在喬治亞州決選中擊敗共和黨籍對手華克。民主黨如今在參院獲得51席，比握有49席的共和黨略占上風。

華克（Herschel Walker）是前總統川普力挺的候選人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，已有共和黨人利用華克敗選一事，呼籲黨內於2024年總統大選擺脫川普。

在愛荷華州頗具知名度的共和黨人普拉茨（Bob Vander Plaats）曾經擁戴川普，但如今他在推特發文說，華克敗選「對前總統川普來說又是一記重擊」，且「全國保守派人士已經受夠了失敗。#2024是再次贏得未來的關鍵。#好好做選擇（#Choosewell）」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111207

#川普
#華克
#華諾克
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