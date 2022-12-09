美參議員席納瑪退出民主黨 兩黨參院席次又相同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國亞利桑那州聯邦參議員席納瑪今天宣布脫離民主黨、登記為獨立議員。這使得本週才在參院再贏一席、以51席對共和黨49席掌握絕對過半優勢的民主黨，又退回相同席次局面。

路透社報導，席納瑪（Kyrsten Sinema）在亞利桑那州新聞網站「亞利桑那州中心」（Arizona Central）發表特稿說：「我已經加入越來越多拒絕黨派政治的亞利桑那州人，我宣布自己獨立於華盛頓失能的兩黨政治體系、登記為亞利桑那州獨立參議員。」

法新社報導，席納瑪昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時已透露：「我已經登記為亞利桑那州獨立議員。我知道有些人可能有點驚訝，但事實上我認為這非常合情合理。我從來不是十分符合任何政黨標籤，我也沒有真的努力這麼做過，我不想要。」

民主黨6日才歡慶華諾克（Raphael Warnock）在喬治亞州聯邦參議員決選擊敗共和黨對手順利連任，讓民主黨能在參院享有51席優勢。但席納瑪退黨後，兩黨變回各握50席，民主黨要靠同黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris）身兼議長的一票，才能打破平手僵局。

不過，席納瑪在今天刊出的另一篇專訪中淡化自己退黨影響。她告訴美國新聞網站Politico，她不會加入共和黨團運作，「我不預期參議院的（政黨勢力）結構會有任何改變」。

美國參院目前有2位獨立議員，分別是代表佛蒙特州（Vermont）的桑德斯（Bernie Sanders）及緬因州（Maine）的金恩（Angus King），但兩人通常配合民主黨團運作。（譯者：張正芊）1111209