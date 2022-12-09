美友台眾議員蓋拉格領導眾院中國問題特別委員會

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）昨天獲推選為眾議院即將成立的中國問題特別委員會主席，這個委員會將重點關注與中國的經濟和安全競爭。

路透社報導，前美軍陸戰隊反情報官蓋拉格曾為眾議院軍事委員會成員，一直大力批評中國共產黨政府。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾表示，他若在明年1月共和黨控制眾議院時當選議長，將成立一個專注於中國的特別委員會。

麥卡錫在宣布推選蓋拉格為這個委員會的主席時於聲明中稱：「中國共產黨是我們一生最大的地緣政治威脅。」

中國是美國最大的地緣政治競爭對手，對中國採取強硬態度已成為美國兩黨難得一致同意的事，儘管民主黨和共和黨在優先事項方面存在某種程度的不同意見。

例如，民主黨總統拜登領導下的美國司法部，今年稍早結束前總統川普時代一項名為「中國行動」（China Initiative）的計畫。這項計畫的重點是打擊中國間諜活動和智慧財產權盜竊行為，批評者曾指這樣做相當於「種族定性」，並阻礙科學研究。

眾議院本週以壓倒性多數通過8580億美元的2023年國防授權法（NDAA）一項妥協版本，將為台灣提供高達100億美元的安全援助。

麥卡錫辦公室稱，這個委員會將調查中國作為強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）供應者的角色、中國政府對美國學術機構的影響、北京在美國各州和地方的遊說活動，以及中國共產黨宣傳構成的「隱性威脅」等問題。

分析人士稱，選擇蓋拉格表明麥卡錫希望兩黨能在委員會中認真合作。

保守派智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）研究員塞耶茲（Eric Sayers）說：「蓋拉格過去在跨越黨派立場處理中國問題方面有著良好的紀錄。」

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塞耶茲說：「我認為民主黨人會因為他獲選而感到欣慰，並渴望參與這項真正的兩黨活動。」

蓋拉格對台灣相當友好，在本屆國會提出「與台灣同一陣線法」（STAND with Taiwan Act）、「武裝台灣法」（Arm Taiwan Act）、「台灣夥伴關係法」（Taiwan Partnership Act ）及「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111209