白宮幕僚：拜登新年後將決定是否爭取連任

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）今天表示，美國總統拜登將在新年後不久決定是否在2024年總統大選中爭取連任。

克蘭在「華爾街日報」（WSJ）CEO理事會峰會（CEO Council Summit）表示，拜登先前已徵詢過家人意見。80歲的拜登現在已是美國史上最年長的總統，若他當選連任，未來卸任時將達86歲高齡。

克蘭是華府圈對此議題發表評論的最高層人士之一，他在接受「華爾街日報」播出的採訪時表示，他認為「他個人意願是要參選的」。

克蘭說：「我從全國各地許多民主黨人士那裡聽到，他們希望拜登參選…但我估計，總統會在新年假期後不久做出決定，而我預期總統最終會決定參選。」

法新社報導，目前唯一宣布會參加2024年大選的是共和黨籍前總統川普，拜登在2020年大選將他擊敗，川普也一直在散布陰謀論，稱有人針對他操縱選舉。

拜登本人已強烈表示他將再次參選，但他也同時保留不會參選的可能性，說自己是「聽天由命的人」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111206