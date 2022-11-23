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美最高法院：眾議院委員會可取得川普報稅資料

2022/11/23 10:29（11/23 11:10 更新）
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美國最高法院22日裁定，前總統川普的納稅申報表將提交給聯邦眾議院歲計委員會。（中央社檔案照片）
美國最高法院22日裁定，前總統川普的納稅申報表將提交給聯邦眾議院歲計委員會。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國最高法院今天裁定，共和黨籍前總統川普的納稅申報表將提交給聯邦眾議院歲計委員會。

法新社報導，76歲的川普上週宣布參選2024年總統大選，他多年來一直想方設法將自己報稅資料保留為秘密。

不同於1970年代以來的其他美國總統，川普在位時拒絕公開報稅資料，甚至不惜上法院阻擋國會在索取他報稅資料的要求。

而川普的法律戰今天似乎到了盡頭。最高法院裁定，川普的報稅資料應交給聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）。

由民主黨主導的這個委員會，多年來一直要求川普與他的相關商業實體提交2015至2020年的納稅申報表。

把報稅資料交給眾議院歲計委員會，並不意味這些資料必定會對外公開。

共和黨再短短數週就要從民主黨手中接掌眾議院控制權。共和黨在本月8日舉行的期中選舉驚險拿下眾議院多數，新科議員即將於明年1月宣誓就職。

曼哈頓檢方指控，川普集團（Trump Organization）在2005年至2021年期間隱匿了支付給高階主管的報酬。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111123

#川普集團
#眾議院
#共和黨
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