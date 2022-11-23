川普再戰2024大選 民調支持度小輸拜登

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）最新民調顯示，前美國總統川普如在2024年大選共和黨初選對決佛羅里達州長迪尚特，將順利出線；現任總統拜登如爭取連任，以4個百分點的支持度差距領先川普。

根據波士頓愛默生學院（Emerson College）今天公布的民意調查結果，川普在假設性的2024年共和黨總統初選中獲得55%受訪選民支持，11月稍早在期中選舉高票連任佛州州長而聲勢大漲的迪尚特（Ron DeSantis）以25%居次，其他人選支持度都不到雙位數。

這份民調在川普上週宣布投入2024年總統選戰後進行，是衡量川普與迪尚特在共和黨內人氣的初步指標。

民主黨方面，拜登在假設性初選中獲得42%受訪選民支持，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與左派立場鮮明的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）支持度分別為17%、12%。

民調顯示，2020年總統大選戲碼如在2024年重現，拜登以45%的支持度領先川普的41%。如果共和黨推派迪尚特角逐大位，拜登以43%的支持度領先迪尚特的39%。

不過，美國一年多來物價飛漲，民眾怨聲載道，拖累拜登的施政滿意度。根據這份民調，52%受訪選民不滿意拜登施政表現，滿意者則占39%。兩項數字與愛默生學院在期中大選前所做全美民調相去不遠。

46%受訪選民認為經濟是美國面對的最重要議題，民主受威脅以12%居次，之後依序為移民、墮胎、醫療、治安議題。

川普兩年前輸掉總統大選後誓言再起，但他背書的多名候選人在期中選舉落敗，最能威脅他的迪尚特在佛州州長選舉輕鬆勝選，兩人在共和黨內的聲勢此消彼長。

這份民調出爐後，川普透過聲明表示：「所有名義上的共和黨人、絕不挺川普的人、極左派民主黨人，當然還有假新聞媒體，請好好享受備受尊崇的愛默生學院公布的這份最新民調。」

愛默生學院民意調查執行主任金波（Spencer Kimball）指出，教育程度愈高的選民在共和黨初選中愈不會把票投給川普。

民調顯示，71%高中以下學歷共和黨選民在2024年初選支持川普，迪尚特支持度只有14%；53%大學學歷選民支持川普，28%支持迪尚特；至於研究所以上學歷選民，32%支持川普，29%支持迪尚特，18%支持前副總統彭斯（Mike Pence）。

愛默生學院是在18日至19日抽樣調查全美1380名登記選民，誤差範圍為2.5個百分點。（編輯：林憬屏）1111123