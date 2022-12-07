民主黨贏得喬治亞州參議員 確保國會參院控制權[影]

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美國民主黨聯邦參議員華諾克6日在喬治亞州決選取勝，確保民主黨在參議院擁有51比49的多數席位。（圖取自facebook.com/reverendwarnock）

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（中央社亞特蘭大6日綜合外電報導）美國民主黨聯邦參議員華諾克今天在喬治亞州決選擊敗共和黨挑戰者華克，確保民主黨在總統拜登剩下的任期內掌控參議院多數，共和黨在這場原本寄以厚望的期中選舉表現平平。

美聯社報導，這是華諾克（Raphael Warnock）兩年來第二度在決選取勝，民主黨因而在參議院擁有51比49的多數席位，比目前的50比50局面多一席。但共和黨以些微優勢取得眾院控制權。

53歲的華諾克對擠滿亞特蘭大市中心飯店宴會廳的歡欣鼓舞支持者說：「經過一場艱苦的選戰，或者我應該說，不止一場選戰，我很榮幸能說出民主國家最有力的幾個字：人民已經發聲。」

浸信會牧師出身的華諾克是喬治亞州第一位黑人參議員，他表示：「我常說，投票像是一種禱告，希望出現我們渴望自己和孩子所見到的世界。喬治亞州鄉親，你們一直用你們的嘴和腿、你們的手及腳、你們的腦和心禱告。你們付出了艱苦的努力，如今我們在這裡站在一起。」

在上個月的期中選舉中，喬治亞州有近400萬人投票，華諾克以3萬7000票領先華克（Herschel Walker），但沒有達到避免決選所需的50%門檻。

在今天的決選中，華諾克以更大的優勢勝出。華克是喬治亞大學和職業美式足球聯盟NFL的傳奇人物，但他無法克服一系列破壞性的指控，包括他儘管支持全國禁止墮胎，卻支付費用讓兩名前女友墮胎。

共和黨今年難以靠以前總統川普模式打造的有缺陷候選人贏得勝利，華克的失敗凸顯這種現象，這對川普而言是一個打擊，因為他準備在2024年第三度進軍白宮。

民主黨在參議院取得過半優勢，意味不再需要與共和黨談判達成權力分享協議，也不必依靠副總統賀錦麗（Kamala Harris）身兼議長的一票來打破平手僵局。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111207