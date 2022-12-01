更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 國際
首頁 / 國際

美國期中選舉5 / 傑福瑞斯接班裴洛西 將成美國會首位非裔黨團領袖

2022/12/1 03:37（12/1 07:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦眾議院民主黨黨團30日舉行閉門投票，一致選擇紐約州眾議員傑福瑞斯（左）擔任裴洛西（右）的繼任者。（圖取自facebook.com/RepJeffries）
美國聯邦眾議院民主黨黨團30日舉行閉門投票，一致選擇紐約州眾議員傑福瑞斯（左）擔任裴洛西（右）的繼任者。（圖取自facebook.com/RepJeffries）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦眾議院民主黨黨團今天舉行閉門投票，一致選擇紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）擔任裴洛西的繼任者，意味他將成為美國國會史上首位非裔黨團領袖。

法新社報導，傑福瑞斯自2019年以來就一直擔任民主黨高層職位，現年52歲的他與82歲的美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）相差30歲，標誌著民主黨內將展開世代交替。

在民主黨黨團結束投票後，裴洛西發表聲明恭賀傑福瑞斯。她表示：「這些新一代領袖反映出我們偉大國家的活力及多樣性。」

裴洛西在11月時曾宣布，在共和黨於明年1月接掌眾院後，她將卸下民主黨眾院領袖職位，而她所擔任的眾議院議長職位也將換人。

共和黨在11月期中選舉贏得眾院多數席次，共和黨大老麥卡錫（Kevin McCarthy）已獲選為黨內眾院領袖，意味他可望成為新任眾院議長。

在共和黨於明年1月接掌眾院後，傑福瑞斯將成為眾院少數黨領袖，屆時他不僅會是美國國會史上首位非裔黨團領袖，也將是美國史上最年輕國會領袖。

傑福瑞斯日前受訪時指出：「我們仍在逐步解決川普主義可能帶來的後果，這對美國民主是一股非常不穩定的力量。」

他還指稱，他希望與共和黨「盡可能找到共同點」，但會「在必要時反對他們的極端主義」。（譯者：陳正健）1111201

#傑福瑞斯
#裴洛西
#眾院
延伸閱讀
裴洛西卸職告別演說 稱與3總統合作愉快獨缺川普裴洛西將卸任美國眾議院民主黨領袖 曾坦言丈夫遇襲影響決定拜登讚裴洛西最重要議長 共和黨重掌眾院料將限制白宮施政共和黨奪回美國眾院控制權 將調查拜登家族民主黨保住參議院控制權 拜登不至於完全跛腳
裴洛西
防公共電子看板遭駭 數位部修正使用原則生效避免鐵路工人罷工 拜登敦促國會介入
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國期中選舉6 / 阿拉斯加州長聯邦參議員選舉 共和黨人雙雙連任