美國期中選舉3 / 阿拉斯加州長聯邦參議員選舉 共和黨人雙雙連任

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社阿拉斯加州朱諾23日綜合外電報導）美國阿拉斯加州共和黨籍州長鄧利維今天成為1998年以來該州首位連任成功州長，共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基擊敗前總統川普支持的同黨對手奇巴卡順利連任。

美聯社報導，根據今天公布的最後計票結果，鄧利維（Mike Dunleavy）在8日美國期中選舉州長部分贏得過半數選票，毋須再採優序投票制（ranked choice voting）計票決定州長當選人。

鄧利維擊敗的競爭對手，包括阿拉斯加州前州長、獨立候選人華克（Bill Walker），民主黨籍前州議員蓋拉（Les Gara），以及阿拉斯加州共和黨籍前市長皮爾斯（Charlie Pierce）。鄧利維競選過程低調，華克和蓋拉批評他只參加少數幾場辯論。

鄧利維首屆州長任內，上任後不久便與兩黨州議員關係緊繃。他也因為否決一些法案及提議刪減預算而引發眾怒，面臨民眾發起罷免。最後因為州長選舉將近，罷免支持者去年放棄行動。

鄧利維大力宣傳，阿拉斯加州石油財富基金發放的股利，加上一筆662美元的一次性能源紓困金，每位州民今年可獲得3284美元。他表示，在通貨膨脹及能源支出高漲之下，這筆給付有助減輕州民財務壓力。

而在阿拉斯加州的聯邦參議員席位選舉，根據今天公布的最後計票結果，穆考斯基（Lisa Murkowski）在優序投票收割遭淘汰的民主黨籍對手契斯布洛（Pat Chesbro）大多數選票，以54%得票率贏得連任。

穆考斯基是去年在川普（Donald Trump）彈劾案中投下有罪票的參院共和黨議員當中，唯一一位今年期中選舉候選人。參院雖然最後並未通過彈劾案，但川普對穆考斯基失望，努力想讓她敗選。

穆考斯基也因為在彈劾案投下有罪票等連串違背共和黨立場行為，去年遭到阿拉斯加州共和黨領袖譴責。她在競選過程中盡量不提川普，而是強調自己願意跨黨派合作，以及把焦點放在她的問政紀錄及資深經歷。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111124