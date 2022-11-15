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美國期中選舉1 / 亞利桑那州長選舉 美媒：女版川普落馬

2022/11/15 12:23（11/15 13:10 更新）
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亞利桑那州長選舉，共和黨參選人之一、電視主播出身的共和黨籍對手雷克落敗。（圖取自facebook.com/TheKariLake）
亞利桑那州長選舉，共和黨參選人之一、電視主播出身的共和黨籍對手雷克落敗。（圖取自facebook.com/TheKariLake）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社鳳凰城/洛杉磯14日綜合外電報導）美國亞利桑那州州務卿霍布斯在8日的期中選舉，擋下選前聲勢浩大、勝利在望的「女版川普」雷克凌厲攻勢，當選亞利桑那州州長。

根據「紐約時報」，民主黨籍的霍布斯（Katie Hobbs）以微弱優勢，擊敗今年期中選舉最受矚目的共和黨參選人之一、電視主播出身的共和黨籍對手雷克（Kari Lake）。美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（NBC）和微軟國家廣播公司（MSNBC）等媒體也紛紛預測雷克在亞利桑那州的州長選舉中落敗。

不過艾迪生媒體研究機構（Edison Research）尚未宣布亞利桑那州的最後選舉結果。

亞利桑那州這個關鍵搖擺州將在2024年美國總統大選扮演重要角色，雷克和霍布斯激烈的州長爭奪戰，因而成了今年期中選舉備受關注的焦點之一。

外界認為，獲得前總統川普背書的雷克可望成為共和黨未來領袖，而這場激烈選戰也成了考驗仿照川普路線的候選人能否贏得勝利的試金石。

川普質疑2020大選存在舞弊，堅稱自己才是贏家，而雷克是他最忠實的擁護者之一，堅定支持川普聲稱2020年大選被偷走的說法。雷克與多名川普力挺的共和黨籍候選人都在期中選舉中落馬。

雷克曾矢言要禁止亞利桑那州的郵寄投票。陰謀論者錯誤宣稱這種投票方式容易出現舞弊，加劇選民對這種成千上萬美國人所使用的投票方法安全性不信任。

雷克敗選為民主黨帶來重大勝利，粉碎了共和黨對期中選舉出現「紅色浪潮」的期望。

霍布斯在聲明中感謝家人、志工和競選團隊，幫助她在亞利桑那州州長選舉旗開得勝。

她說：「對於那些沒有把票投給我的亞利桑那州選民，我會為了你們繼續努力，因為即便是在這個政治分裂的時刻，我相信還有更多東西能將我們聯繫在一起。」

霍布斯發推文說：「民主值得等待。謝謝你，亞利桑那州。我很榮幸也很自豪能夠成為你們的下一任州長。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111115

美國亞利桑那州州務卿霍布斯（後）當選州長。（圖取自twitter.com/katiehobbs）
美國亞利桑那州州務卿霍布斯（後）當選州長。（圖取自twitter.com/katiehobbs）
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