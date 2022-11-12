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紅潮未現仍要參選 顧問：川普15日宣布再戰白宮

2022/11/12 09:05
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國前總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller）今天表示，川普將於15日宣布2024年再次逐鹿白宮，挑戰總統寶座。

法新社報導，下屆總統大選時將年滿78歲的川普在本週舉行的期中選舉前為共和黨籍候選人站台時，一直暗示將再戰白宮，表示自己將在15日做出「非常重大的宣告」。

米勒在川普前幕僚巴農（Steve Bannon）的熱門podcast頻道「戰情室」（War Room）上說道：「川普總統週二將宣布他要競選總統。」

他補充表示：「屆時會是非常專業、非常縝密的宣告。」

米勒表示，川普告訴米勒：「無庸置疑，我當然會參選。」

川普在佛羅里達州做出重大宣告前，幾個在期中選舉中獲川普力挺的共和黨候選人表現令人失望。

原本備受共和黨人期盼的「紅色浪潮」並未實現，共和黨取得的勝利比預期的要小得多。

目前共和黨在435席的聯邦眾議院中拿下211席，似乎僅能取得些微多數。不過聯邦參議院的掌控權可能會取決於12月初在南部喬治亞州的決選。

這位前總統的主要媒體盟友、保守派億萬富豪梅鐸（Rupert Murdoch）旗下勢力龐大的媒體帝國在期中選舉後對川普發出了攻擊。

梅鐸新聞集團（News Corp）旗下旗艦媒體「華爾街日報」昨天在社論中表示，「川普是共和黨最大的輸家」。

小報「紐約郵報」（New York Post）封面則將川普描繪成坐在危險的圍牆上、「摔個狗吃屎」的「大胖子」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111112

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