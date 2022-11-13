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美國期中選舉1 / 紐時：民主黨內華達州險勝 確定保有參院控制權

2022/11/13 11:47（11/13 11:59 更新）
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民主黨籍現任內華達州聯邦參議員瑪斯托（圖）12日以些微差距擊敗共和黨對手賴克紹。（路透社）
民主黨籍現任內華達州聯邦參議員瑪斯托（圖）12日以些微差距擊敗共和黨對手賴克紹。（路透社）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）「紐約時報」指出，民主黨籍現任內華達州聯邦參議員瑪斯托以些微差距擊敗共和黨對手賴克紹，民主黨確定保住參議院100席中的50席。

紐時指出，瑪斯托（Catherine Cortez Masto）擊敗賴克紹（Adam Laxalt）等於讓參院形勢在喬治亞州12月6日決選前就告底定。

民主黨若能在12月拿下喬治亞州，就將以51對49的席次取得參院絕對多數，但先拿下內華達州的意義是繼續保有50席對50席控制參議院，因為民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）可以在投票時打破平手僵局；內華達州失利也代表喬治亞州12月的決選頂多是共和黨的安慰獎。

至於435席的眾議院，目前共和黨仍以211席對203席領先，儘管共和黨預料應能過半，但優勢遠不如選前所預期。

在完成幾乎全部計票後，瑪斯托以得票領先半個百分點微幅勝出，由於剩下待計的票為通訊投票，只會讓瑪斯托贏更多，因而紐時與美聯社認定瑪斯托勝選。（譯者：陳亦偉）1111113

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