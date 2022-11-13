美國期中選舉1 / 民主黨能否保參議院看內華達 關鍵席次計票近尾聲

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登所屬的民主黨只差一席就能保住聯邦參議院多數，現在他們正在等待攸關這關鍵席次的內華達州結果出爐；另一方面，12月6日喬治亞州決選也是各界關注焦點。

路透社報導，如果民主黨籍的現任內華達州聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）能抵擋共和黨賴克紹（Adam Laxalt）挑戰，民主黨就能掌握參議院100席中的50席。

而民主黨若能在12月拿下喬治亞州獲勝，就將以51對49的票數取得參院絕對多數。就算在喬治亞州失利，民主黨只要拿下內華達州，仍能以50席對50席控制參議院，因為民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）可以在投票時打破平手僵局。

截至今天上午，內華達州聯邦參院選舉票數已開票近97%，賴克紹以大約800票領先，但瑪斯托票倉尚未開出的票數，可能將她推向勝利。

至於在喬治亞州，由於共和黨候選人華克（Herschel Walker）和尋求連任的民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）在11月8日的選舉得票率都未超過50%，因此將在12月6日進行決選。

期中選舉傳統上對執政黨不利，隨著通貨膨脹率飆升和拜登支持率低迷，共和黨人一直期待掀起「紅潮」，取得國會兩院控制權。

但這股浪潮並未引起太大漣漪，民主黨籍凱利（Mark Kelly）昨天成功在亞利桑那州贏得連任後，兩黨暫時在參院選戰並駕齊驅，各占49席。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111113