共和黨領袖要廢軍中疫苗強制令 白宮：總統考量中

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）白宮今天表示，總統拜登行政部門正在考慮眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）所提議案，即是否廢除美國軍方施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的強制令。

目前正在角逐聯邦眾議院議長寶座的麥卡錫，稍早告訴福斯新聞（Fox News）說，他與總統拜登、參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在白宮一場會議中，已取得兩黨同意，將要取消軍中施打疫苗的強制令。

美國國防部8170億美元的年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act,NDAA），預計本月會在參院和眾院通過。麥卡錫表示，撤銷疫苗強制令，將成為這國防政策法案的一部分。

但白宮表示，總統先前只是同意考量這項構想。

美國軍中強制施打COVID-19疫苗是在2021年8月開始實施，要求所有現役人員必須接種疫苗。

路透社報導，與會的其他3位國會領袖並未立即發表評論。

五角大廈的施打疫苗強制令，向來遭共和黨保守派強烈反對，其中包括幾位眾院議員，他們揚言在明年1月3日共和黨控制眾院時，要阻止麥卡錫當議長。

根據美國國防部資料，目前已有3717名陸戰隊隊員、1816名士兵和2064名海軍，因拒絕接種疫苗而退伍。但今年聯邦法院下令，禁止軍方懲處因宗教原因拒絕接種疫苗的人員。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1111204