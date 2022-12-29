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美擬援烏克蘭與台灣砲兵戰術網鏈 提升戰力

2022/12/29 09:58（12/29 10:22 更新）
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圖為國際野戰砲兵戰術數據系統。（圖取自美國陸軍網頁army.mil）
圖為國際野戰砲兵戰術數據系統。（圖取自美國陸軍網頁army.mil）
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（中央社基輔28日綜合外電報導）根據美國政府採購管理系統網頁資訊，美國將採購「國際野戰砲兵戰術數據系統」提供給烏克蘭，也計劃提供這套系統給台灣和拉脫維亞。

「國際野戰砲兵戰術數據系統」（IFATDS）在美國名為「先進野戰砲兵戰術數據系統」（AFATDS），用於整合各種資訊來源，供砲兵一覽無疑完整戰場環境。

據烏克蘭軍隊入口（Ukrainian Military Portal）網站以及烏克蘭真理報（Ukrayinska Pravda）的報導，採購合約要求提供給烏克蘭18套IFATDS。

這些援烏IFATDS料將安裝於18套全新、以「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）資金籌獲的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）之中。

此外，美方也計劃分別提供16套、55套的IFATDS系統給台灣及拉脫維亞。這也透露美國正計劃額外提供海馬士系統給台灣。

9月時，美國國防部宣布將撥交18套海馬士給烏克蘭對抗俄國，這批系統並非出自美國陸軍庫存，而是全新打造。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111229

圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
#烏克蘭
#台灣
#美國
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