美供烏愛國者飛彈 澤倫斯基：2023年是戰爭轉捩點

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基訪華府與美國總統拜登會談，拜登正式宣布提供愛國者飛彈強化烏克蘭防空。澤倫斯基在美國國會演講時說，2023年是戰爭轉捩點，呼籲美國加強對俄羅斯制裁。

●拜登承諾澤倫斯基 烏克蘭永遠不會孤立無援

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日訪華府，與拜登會談。拜登在聯合記者會中正式宣布提供烏克蘭18.5億美元軍援，並加碼宣布美國國際開發總署（USAID）將向烏克蘭提供超過3.74億美元人道援助，提供糧食、醫療保健、安全飲用水與暖氣。

拜登也告訴澤倫斯基：「你永遠不會孤立無援…在漫漫長路的每一步，美國人民都會與你同在，不管需要多長時間，我們將與你同在。」

烏克蘭總統澤倫斯基（左）21日抵達美國白宮，與美國總統拜登（右）會面。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

●澤倫斯基美國會演說：2023年是轉捩點

澤倫斯基在美國國會兩院聯席會議發表近24分鐘演說。他預期2023年將是戰爭轉捩點，但也強調美國援助不可或缺。他說，烏克蘭雖有火砲，但並不足夠，「我們需要更多大砲及砲彈，才能讓俄軍完全撤退」，並強調「堅守防線，永不投降」。

他呼籲美方加強對俄制裁，並向俄國究責、要求賠償戰爭造成的所有損失，「讓俄國感受到他們侵略行動究竟是多具毀滅性」。

●俄傭兵組織招募囚犯 號召女囚戰場當護士狙擊手

遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）21日表示，在烏克蘭戰爭中扮演要角的傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾親自到訪他被關押的監獄徵募傭兵，強調若囚犯能在瓦格那集團待上6個月，就能得到赦免，有80到90名囚犯接受條件。

另外，普里格津21日也表示，瓦格那集團將自獄中招募女性囚犯派赴前線支援。他說：「除了招募護理人員、通訊人員，還有破壞小組、狙擊手小組，大家都知道這有先例可循。」他指的是蘇聯政治宣傳中盛讚的二戰時期女性神槍手們。

●歐盟烏克蘭明年2月3日召開峰會

歐盟發言人今天表示，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將與澤倫斯基於明年2月3日召開高峰會，地點尚未決定。米歇爾的發言人萊茨（Barend Leyts）說：「我們已經邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問布魯塞爾。」

官員表示，峰會主題可能包括歐盟要如何繼續支持烏克蘭抗俄。歐盟兩大重要機構，歐洲理事會與歐盟執行委員會的領導人也將評估烏克蘭加入歐盟的申請。萊茨表示，邀請澤倫斯基訪問布魯塞爾，不代表峰會將在當地舉行。（譯者：何宏儒）1111222