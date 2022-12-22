更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 國際

澤倫斯基訪美 蒲亭：俄烏戰爭不可避免 不能怪罪俄國

2022/12/22 00:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問美國華府前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄烏戰爭是不可避免之事，不能把這場戰爭怪罪於俄國。

英國廣播公司（BBC）報導，蒲亭在電視轉播的演說中指出，他依然視烏克蘭為「兄弟之邦」。他聲稱，俄烏衝突是「第三國政策的結果」，並非俄羅斯的政策所造成。

他宣稱，西方「洗腦了」前蘇聯國家，先從烏克蘭開始著手。他表示：「多年來，我們試圖與烏克蘭建立友好的鄰國關係，提供貸款及廉價能源，但沒有起作用。」

蒲亭說：「沒有什麼是可以怪罪我們的。我們總是視烏克蘭人為兄弟民族，而我依然如此認為。現在發生之事是一場悲劇，這不是我們的錯。」

他也指稱：「與在烏克蘭等地的武力衝突是不可避免之事，這已變得很明顯。唯一的問題是，衝突將會何時發生。」

他還說：「當然，軍事行動總是伴隨著悲劇及人員傷亡。我們非常了解這一點，我們意識到這一點。但由於這是無法避免的，希望明天會更好。」

另一方面，澤倫斯基已啟程訪問美國華府，預計將與美國總統拜登會談，並尋求美方提供烏克蘭所需的武器。（譯者：陳正健）1111222

#蒲亭
#烏克蘭
#澤倫斯基
蒲亭
俄防長提議增兵50萬 蒲亭稱將持續強化核武戰備 白俄羅斯新動作 和烏克蘭俄羅斯接壤地區暫停進入
澤倫斯基
澤倫斯基訪美直接爭取武器 克宮：沒有和談機會 澤倫斯基訪華府與拜登會談 盼爭取援助強化戰力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀