澤倫斯基美國會演說 指2023是轉捩點籲加強制裁

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烏克蘭總統澤倫斯基（前）21日在美國國會演說，多次感謝美方援助。後方左起為美國副總統賀錦麗、眾議院議長裴洛西。（路透社）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）烏克蘭總統澤倫斯基今天在美國國會演說，他多次感謝美方援助，指2023年將是戰爭轉捩點，呼籲美國加強對俄制裁、提供烏克蘭更多軍援，並誓言將贏得勝利，永不投降。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天訪問華府，與美國總統拜登（Joe Biden）雙邊會談；這是俄烏戰爭2月下旬爆發以來，澤倫斯基首度出訪，格外受矚目。

澤倫斯基下午結束白宮訪問後轉往國會山莊，在國會本週準備審議內含約450億美元對烏援助的2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act）之際，與參眾兩院兩黨領袖會晤，會後於國會聯席會議發表近24分鐘演說。

澤倫斯基晚間步入聯席會議會場受到議員夾道歡迎，現場掌聲、支持歡呼聲不斷，持續近一分鐘，還有議員高舉烏克蘭國旗，充分展現對烏克蘭的支持。

澤倫斯基首先感謝「美國人民與所有珍視自由與正義的人們」對烏克蘭的援助，他表示，儘管面對重重困難與悲觀預期，烏克蘭沒有倒下，仍是生龍活虎（alive and kicking）。他的這番話贏得現場議員起立鼓掌。

澤倫斯基說，這場奮戰將決定未來子子孫孫將活在何種世界。他點名中國、歐洲、拉丁美洲及澳洲，指當今世界緊密連結、相互依存，在俄烏戰爭持續延燒之際，沒有人能置身事外、感到安全。

澤倫斯基預期2023年將是戰爭轉捩點，但強調美國援助不可或缺。他說，烏克蘭雖有火砲，但並不足夠，「我們需要更多大砲及砲彈，才能讓俄軍完全撤退」。

根據美國國務院統計，美國今年對烏軍援累積達219億美元，但國會共和黨人近期對援助開始出現反對聲音。澤倫斯基喊話，美國金援不是施捨，而是對全球安全與民主的「投資」，烏克蘭以最負責任的方式運用資金。

澤倫斯基也在演說中譴責俄國無所不用其極摧毀烏東前線城市巴赫姆特（Bakhmut）及其他美麗的城市。但他強調，雖然俄軍有火砲彈藥優勢，且擁有比烏軍更多的飛彈與軍機，但烏克蘭「堅守防線，永遠不會投降」。

澤倫斯基呼籲美方加強對俄制裁，並向俄國究責、要求他們賠償戰爭造成的所有損失，「讓俄國感受到他們侵略行動究竟是多具毀滅性」。

自二戰1945年結束以來，美國國會聯席會議成為外國領袖、政要訪美既定行程之一，包括前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、前德國總理梅克爾（Angela Merkel）、 教宗方濟各（Pope Francis）及已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）都曾出席聯席會議發表談話。

澤倫斯基曾於俄國2月下旬入侵烏克蘭約3週後，透過視訊方式對美國國會發表演說；烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）今年7月20日訪美期間也曾向國會兩院發表談話。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）統計，法國政要領袖在美國國會聯席會議共發表過9次演說，是目前最高紀錄保持者，其次為發表過8次演說的英國。（編輯：郭中翰）1111222