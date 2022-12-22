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拜登承諾澤倫斯基 烏克蘭永遠不會孤立無援

2022/12/22 09:12（12/22 09:25 更新）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基自俄羅斯入侵以來首次踏出國土訪問，今天他獲得美國長期支持的承諾，包括提供新的飛彈防禦系統，總統拜登向他承諾「你永遠不會孤立無援」。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊烏克蘭300天後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）閃電訪美受到英雄般的歡迎，但他也明確表示，不會接受施壓向俄羅斯妥協。

拜登在白宮鋪紅毯迎接澤倫斯基，澤倫斯基身穿招牌橄欖綠軍裝而非西裝到訪。他站在拜登和美國第一夫人吉兒（Jill Biden）之間合照留念，在他們走進白宮時，拜登親切地將手放在這位戰時領袖的肩膀上。

拜登在聯合記者會上告訴澤倫斯基：「你永遠不會孤立無援。」

「在漫漫長路的每一步，美國人民都會與你同在，不管需要多長時間，我們將與你同在。」

拜登說，美國人「從骨子裡理解烏克蘭戰爭牽涉到更重要的事情」。

「無庸置疑地，我們將一同維持自由之火熊熊燃燒，光明將繼續存在並戰勝黑暗。」

澤倫斯基稍後將向美國國會發表演說，國會將敲定提供450億美元緊急援助烏克蘭的年終支出方案，澤倫斯基在美國停留不到半天後將搭機返回烏克蘭。

根據路透社，澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室中向拜登說：「首先要感謝您，很榮幸來到這裡。」

澤倫斯基說他想早點來美國，對拜登、美國國會和美國人民的支持表示感謝。

他還贈送拜登一枚烏克蘭軍功十字勳章。澤倫斯基說，這枚勳章是烏克蘭高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）部隊的一名上尉托他轉贈給拜登。

烏克蘭8月將俄軍逐出哈爾科夫（Kharkiv）以及上個月在赫松（Kherson）發動攻勢時，美國提供的海馬士系統發揮了關鍵作用，加強烏克蘭打擊俄羅斯指揮和控制節點（command-and-control nodes）、後勤路線與彈藥庫的戰略。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111222

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