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俄羅斯入侵後首度訪美 澤倫斯基誓言贏得戰爭

2022/12/22 08:39（12/22 09:25 更新）
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俄烏戰爭爆發後首度訪美的烏克蘭總統澤倫斯基（左）誓言贏得戰爭，美國總統拜登（右）重申對烏克蘭的支持。（路透社）
俄烏戰爭爆發後首度訪美的烏克蘭總統澤倫斯基（左）誓言贏得戰爭，美國總統拜登（右）重申對烏克蘭的支持。（路透社）
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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）俄烏戰爭爆發後首度訪美的烏克蘭總統澤倫斯基今天誓言贏得戰爭，他說會將美國提供的每一分錢用於全球安全。美國總統拜登也重申對烏克蘭的支持，並正式宣布提供愛國者飛彈，以強化烏克蘭防空能力。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天穿著招牌軍綠色運動衫、卡其褲訪問白宮，並與美國總統拜登（Joe Biden）及其國安團隊、內閣舉行雙邊會議。這是俄羅斯在2月下旬入侵烏克蘭後，澤倫斯基首次已知的海外訪問。

在澤倫斯基抵達之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明宣布，美國將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約新台幣567億元）額外軍事援助，其中包括首次提供的愛國者防空系統（Patriot Air Defense System）。

影片來源：FRANCE 24 English

拜登與澤倫斯基在雙邊會談後召開聯合記者會。拜登在會上除正式宣布提供烏克蘭18.5億美元軍援外，還加碼宣布美國國際開發總署（USAID）將向烏克蘭提供超過3.74億美元的人道援助，提供烏克蘭糧食、醫療保健、安全飲用水與暖氣。

拜登表示，澤倫斯基的造訪是在俄羅斯入侵烏克蘭的第300天。俄羅斯正利用寒冬為武器，讓人民挨餓受凍。俄羅斯軍隊故意攻擊烏克蘭基礎設施，切斷供熱與照明系統，這是俄羅斯軍隊對無辜烏克蘭民眾、兒童與其家人犯下的令人髮指暴行的最新例證。

拜登指出，他了解烏克蘭渴望正義和平，但俄羅斯無意結束戰爭，因此美國會持續支持烏克蘭，確保烏克蘭擁有足夠的軍力對抗俄羅斯暴行。

澤倫斯基首先表達對美國，以及拜登召集國際盟友支持烏克蘭的感謝之意。他期望在美國與盟友的支持下贏得這場勝利，但他隨後自我糾正說，「不，我確信」烏克蘭會獲勝。

澤倫斯基表示，他和拜登的雙邊會談主要討論明年局勢以及如何加強烏克蘭的防空能力，他感謝美方宣布的近20億美元軍援，愛國者飛彈系統將能有效強化烏克蘭防空能力，對烏克蘭能源與基礎設施安全至關重要。

他也半開玩笑地說，他和拜登保持密切溝通，最終他會向拜登送出希望提供更多愛國者飛彈系統的訊號，「這就是我們的生活，我們正在打仗」。

對於美國國會日前在2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act）中，將向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元緊急軍事與經濟援助，澤倫斯基也表示感謝並指出，這項投資的每一分錢都將用於加強全球安全。

在被問到對正義和平的看法時，澤倫斯基表示，他不知道何謂正義和平，對他而言是不對烏克蘭的主權、自由與領土完整妥協，他也認為俄羅斯應為所造成的損害付出代價。（編輯：高照芬）1111222

#澤倫斯基
#拜登
#烏克蘭
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