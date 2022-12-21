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馬克宏：法國交付更多防空飛彈 助烏克蘭自衛

2022/12/21 12:59
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（中央社約旦安曼20日綜合外電報導）法國總統馬克宏在今天播出的訪問中表示，法國已交付更多防空飛彈系統和其他武器給烏克蘭，明年初還會提供更多。

馬克宏（Emmanuel Macron）告訴法國電視一台（TF1）和LCI電視台：「最近幾天，法國已向烏克蘭運交更多武器、火箭發射器和「響尾蛇」（Crotale）防空系統電池。」

馬克宏昨天在埃及外海的法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）發表上述談話，他今天將前往約旦參加一場區域性峰會。

他說：「我們還與國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）研商，以便能夠在（2023年）第1季再度提供有用的武器和彈藥，讓烏克蘭人自我保護以抵擋轟炸。」

法國計劃交付的武器包括新的凱撒自走砲（Caesar mobile artillery），但馬克宏並未說明精確數量。

自俄羅斯2月揮軍烏克蘭以來，法國已向烏克蘭提供18套凱撒（Caesar）機動火砲系統，以六輪驅動卡車搭載155毫米口徑火炮的凱撒可精準打擊40公里外的目標。

馬克宏表示，在向烏克蘭提供武器方面，他有兩條「紅線」，一是不能影響法國的自衛能力，二是不能使巴黎成為戰爭中交戰的一方。

他說，這些武器是為了讓烏克蘭在面對俄羅斯飛彈和無人機的無情攻擊時，能夠自我防衛。

此外，巴黎已向烏克蘭提供反戰車、防空飛彈及裝甲運兵車。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111221

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