烏克蘭電力陸續恢復 基輔開始供暖

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（中央社基輔18日綜合外電報導）俄羅斯最新攻擊導致烏克蘭多座城市陷入黑暗，民眾被迫在沒有暖氣或自來水的情況下忍受低於攝氏零度低溫後，烏國當局努力恢復供電供水。基輔市長克里契科說，市內已經開始全面供暖。

●烏克蘭電力陸續恢復

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，地鐵服務重新啟動，供水恢復，基輔75%人口的暖氣也已經恢復。

烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）因俄國攻擊停電後，今天供電已經恢復。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，電力系統「持續恢復」。烏克蘭國家能源公司警告，北部、南部和中部的破壞程度比之前大，可能需要更長時間才能恢復供電。

●俄羅斯加緊轟炸再射飛彈

法新社報導，俄羅斯加緊轟炸烏克蘭又再發射飛彈，與此同時，總統蒲亭（Vladimir Putin）與負責監督俄羅斯入侵烏克蘭的軍方高級官員舉行了廣泛會談。

烏克蘭軍方司令部在聲明中提及頓內茨克（Donetsk）兩座城市：「敵人繼續聚焦巴赫姆特市（Bakhmut）和阿夫迪夫卡市（Avdiivka）方向攻擊。」

在烏克蘭首都基輔，響起空襲警報後，地鐵停止運行，以便穿著冬衣的人們可以到地鐵站避難。

●基輔供暖全面恢復

路透社報導，基輔市長克里契科在通訊軟體Telegram發文表示：「在（俄）最新一波攻擊後，（基輔）市府正在恢復所有公設服務。」

「其中，基輔的供暖系統已全面恢復。各種暖氣供應正常運作。」

烏克蘭官員表示，俄羅斯朝烏克蘭發射70多枚飛彈，迫使烏克蘭宣布全國緊急停電，並切斷暖氣和用水供應。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1111218