澤倫斯基訪烏東前線 摩爾多瓦警告俄軍明年恐進攻

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圖為11月俄羅斯對烏克蘭發動進攻，烏克蘭軍人在前線發射迫擊砲。（路透社）

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基20日前往東部前線巴赫姆特（Bakhmut）視察。儘管俄軍近期頻遭挫折，烏克蘭鄰國摩爾多瓦仍警告，俄國明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。

● 烏東前線城市遭俄軍猛攻 澤倫斯基親往視察

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日造訪東部前線城市巴赫姆特。俄羅斯近10個月前入侵烏克蘭後，巴赫姆特現為重點戰區。

澤倫斯基與軍官會面，並授獎給烏克蘭軍人。俄軍連月猛攻巴赫姆特，都被當地烏軍守了下來。

據信為了控制這座城市，俄國仰賴傭兵、徵召來的監獄囚犯和最近動員的士兵，對烏克蘭陣地發動一波波攻擊。

● 蒲亭：烏克蘭遭併4區情勢「極為艱困」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）20日表示，莫斯科兼併的烏克蘭4區，局勢「極為艱困」。

他還指出，俄羅斯的反間諜行動需要「保持鎮定，並集中力量」，「必須嚴格壓制外國情報部門的行動，並迅速查明叛徒、間諜和破壞分子」。

蒲亭9月宣布將烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州併入版圖，但俄軍從未完整控制這些地區，上月還在烏克蘭長達數月的反攻後被迫撤出南部赫松州首府。

● 摩爾多瓦敲警鐘 俄羅斯恐於2023年春天進攻

摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」，俄國仍想保住經烏克蘭到摩爾多瓦分離地區「外聶斯特」（Transdniestria）之間的陸上走廊 。

摩爾多瓦位於烏克蘭西南方，曾是蘇聯加盟共和國之一，國防預算非常少，俄羅斯軍隊及維和部隊長期以來都駐紮在摩爾多瓦東部的「外聶斯特」地區，這個分離地區30年來都有俄羅斯支持。

摩爾多瓦資訊暨安全局（Information and Security Service）首長穆斯提塔（Alexandru Musteata）的評論，與烏克蘭最近釋放出的訊息相符。烏克蘭軍事高層近日警告，俄羅斯明年初可能發動新一波重大攻勢。

摩爾多瓦情報頭子警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。（中央社製圖）

● 蒲亭訪問白俄羅斯 魯卡申柯盼兩國加強軍事合作

蒲亭19日搭機造訪白俄羅斯首都明斯克，白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示期盼與俄國加強軍事合作。蒲亭2月下旬發動侵略烏克蘭的戰爭後，俄國軍隊便利用白俄領土攻擊烏克蘭。

蒲亭訪問白俄羅斯之前，各界紛紛臆測，因為俄國軍隊在近10個月的俄烏戰爭中接連挫敗，蒲亭會施壓魯卡申柯，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍並肩作戰。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了相關媒體報導，他說這些報導「完全是愚蠢、毫無根據的捏造」。

● 蒲亭：俄羅斯無意併吞白俄羅斯

蒲亭19日表示，他的國家「無意」併吞白俄羅斯。白俄羅斯是俄羅斯的主要盟友，極度仰賴俄羅斯的廉價石油與貸款。

多年來，克里姆林宮一直尋求加強與白俄羅斯的整合；然而，儘管身為俄羅斯的關鍵盟友，白俄強人魯卡申柯拒絕與俄羅斯直接統一。

● UN秘書長：俄烏戰爭短期會持續 盼明年戰事終了

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）19日表示，他對俄烏戰爭能否短期內結束感到悲觀，但希望戰事能在明年底前終結。

俄羅斯2月底舉兵入侵烏克蘭至今已有10個月，但戰事未顯示出緩和跡象。19日，俄羅斯出動一批攻擊型無人機，襲擊基輔的關鍵基礎設施。

● 調查伊朗供俄無人機 華府指聯合國屈服俄威脅下

美國指責聯合國秘書長古特瑞斯「顯然屈服於俄羅斯威脅下」，並未派員前往烏克蘭檢查俄國所使用的無人機。華府指稱這些無人機是伊朗供應的。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）在安理會一場有關2015年伊朗核協議的會議上說：「我們感到遺憾的是，聯合國並未採取行動，針對所通報的違規行為進行常規性調查。」

● IMF批准烏克蘭計畫 助維持經濟穩定

國際貨幣基金（International Monetary Fund）19日表示，已為烏克蘭批准1項為期4個月的計畫，目標維持烏克蘭在俄羅斯入侵後的經濟穩定並促進捐款融資。

國際貨幣基金烏克蘭任務負責人葛瑞（Gavin Gray）表示，IMF估計，烏克蘭在2023年將需要400億至570億美元的外部融資。

● 戰爭砲火下 基輔豎起無敵耶誕樹點亮和平希望

烏克蘭官員19日在基輔市中心點亮一棵耶誕樹，堅決不讓俄羅斯「偷走」烏克蘭孩子們歡度佳節的喜悅。

基輔豎起一顆12公尺高的人造耶誕樹，上頭裝飾著象徵和平的白鴿，樹頂則是烏克蘭國徽三叉戟。

數十名居民冒著零下低溫，欣賞這棵坐落在聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）和其招牌金色圓頂旁的耶誕樹，並與它自拍。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說：「俄羅斯人試圖偷走我國人民的正常生活，但我們不會讓他們有機會，從我們孩子這裡偷走最重要的新年和耶誕佳節。」（編輯：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111220