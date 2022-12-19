應對俄軍新攻勢 澤倫斯基：保護邊界是優先要務

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俄羅斯無人機襲擊基輔，14日烏克蘭救援人員進入被摧毀的建築物。（路透社）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，保護烏克蘭邊界是「一貫的優先要務」，還說他的國家已準備好應對與俄羅斯和其盟友白俄羅斯的所有可能情況。

路透社報導，基輔警告，白俄可能被捲入迄今長達10個月的俄烏衝突。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間錄影談話中，也再次呼籲西方國家向基輔提供更好的防空系統，作為阻止俄羅斯入侵的「最有力」措施之一。

空襲警報今天凌晨再次響徹基輔和烏東地區，社群媒體也流傳許多關於爆炸和防空系統的影片。

澤倫斯基昨天在與烏克蘭最高軍事司令部召開會議後表示：「保護毗鄰俄羅斯與白俄的邊界是我們一貫的優先要務。我們正在為所有可能的防禦態勢做準備。」

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問白俄前夕，澤倫斯基發表上述談話，他當時正在與最高軍事司令部討論俄羅斯可能發起的新攻勢，並暗示攻擊可能源自白俄。

數個月來，基輔官員一直警告，白俄可能加入俄羅斯軍隊，作為發動新攻擊的跳板，以在戰爭中形成第二戰線。

澤倫斯基說，無論白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是否可能被說服為俄羅斯參戰，「這對他們不會有幫助，就像在這場針對烏克蘭和烏克蘭人的戰爭中，所有其他令人厭惡的想法一樣」。

白俄是俄羅斯最親密的盟友之一，魯卡申柯允許俄軍利用白俄羅斯領土，對烏克蘭發動侵略戰爭，但他一再表示，他無意派遣白俄軍隊進入烏克蘭。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111219