更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
澤倫斯基
新聞專題
澤倫斯基1/49
首頁 / 國際

澤倫斯基將對美國國會演說 裴洛西將他比作邱吉爾

2022/12/22 03:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抵達美國，將對美國國會發表演說，而裴洛西等美國國會領袖將他比作英國前首相邱吉爾。

法新社報導，澤倫斯基將以戰時領袖身分，對美國國會發表演說，尋求美國幫助，而邱吉爾（Winston Churchill）在逾80年前也曾以戰時領袖身分，在美國國會演說。

美國民主黨籍國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）回憶說，當年邱吉爾在美國國會發表他的著名演說時，她的父親是國會議員。

裴洛西指出：「這對我而言是充滿意義的時刻。當邱吉爾於1941年在耶誕節隔日造訪國會時，我的父親國會議員達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）是眾院成員，邱吉爾當時前來爭取我國支持，以對抗在歐洲的暴政。」

此外，美國民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示：「數個世代前，邱吉爾曾站在那裡，今天總統澤倫斯基也將站在那裡，不僅是以總統身分，同時也將是自由大使。」

法新社指出，澤倫斯基今次造訪華府，就像邱吉爾在1941年12月訪美那樣，此時他的國家面臨無情攻擊，且國際援助對於該國繼續奮戰而言至關重要。

邱吉爾當年訪美正值二戰期間，納粹德國正肆虐歐洲，1941年12月7日，日本偷襲美國珍珠港，不久後邱吉爾受美國時任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）之邀訪美，據信此行為同盟國在二戰奠定勝基。（編輯：陳正健）1111222

#邱吉爾
#美國國會
#澤倫斯基
邱吉爾
黃天牧談金融科技 監理界線及民眾信任是挑戰
澤倫斯基
飛彈擊中波蘭 澤倫斯基：烏克蘭專家將參與調查 波蘭遭飛彈擊中 澤倫斯基：無疑不是烏克蘭發射
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澤倫斯基抵美訪問 將與拜登會談、對美國會演說